Londonis välditi olümpiarajatiste kurba saatust

Internetiavarustest võib vähimagi vaevata leida hulgaliselt fotosid lähiajaloo olümpiamängude spordiareenide nukrast seisukorrast. Lõhutud, kasimata ja mitte kellelegi vajalikud jõude seisvad rajatised. Nii on juhtunud Ateenas, Pekingis, Sotšis ja isegi juba Rio de Janeiros. Kuid London on selles mõttes eriline.

Kui viis aastat pärast Londoni olümpiamängude lõppu väljuda esimest korda taas Stratfordi raudteejaamast, on ümbrust raske ära tunda. Olümpiastaadion paistab küll hästi kätte, kuid kõiksuguseid uusehitisi on kerkinud või kerkimas nii palju, et hetkeks tekib orienteerumises segadus.