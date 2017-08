Londoni MM-i tabanud kõhuviirus niidab sportlasi eri riikidest, hotellist sõltumata

400 meetri tõkkejooksjale Jaak-Heinrich Jagorile Londoni MM-il saatuslikuks saanud kõhuviirus kimbutab mitmeid koondisi. Seejuures pole haigus tabanud vaid ühe hotelli asukaid.

Rootsi ajaleht Expressen kirjutab, et on osad oma sportlased teistest isoleerinud. Esimesena olevat viirus tabanud kanadalasi, kes aga elavad rootslastest eraldi.

"Me ei ela Kanada koondisega ühes hotellis. Oleme nende probleemidest kuulnud ning teame, et ka teised on kannatanud. Kuid samas elavad kõik nagunii MM-il lähestikku. Aga me ei tea, kuidas me sellega kokku puutusime," rääkis Rootsi koondise esindaja Karin Torneklint.

Jagor, kes jäi eilses tõkkejooksu poolfinaalis viimaseks, tõdes, et viirus niitis ta terveks pühapäeva õhtuks voodisse siruli. Jagori konkurent, iirlane Thomas Barr jättis haiguse tõttu sootuks starti tulemata.

Eesti koondise füsioterapeut Indrek Tustit ütles eile ETV-le, et kõhuviirus on tabanud ka osasid Eesti sportlasi, kes on oma etteaste MM-il juba teinud.

Haiguse iseloomu on kõige värvikamalt kirjeldanud Kanada sprinter Aaron Brown, kes rääkis oma maa meediale esmaspäeva õhtul: "Olin terve päeva oma toas pimedas nagu vampiir. See tabas mind öösel, ma ei saanud magada, kõht valutas. Tunne oli nagu filmis Alien, kui tulnukad sigivad ja nad su sees ringi siblivad. Hoidsin terve öö kõhust kinni."

Kanada koondise arsti sõnul haigestusid nende tiimist seitse sportlast ja taustajõudu. Toidumürgituse tõttu jättis 200 meetri eeljooksu starti ilmumata ka Botswana sprinter Isaac Makwala.

Ilta-Sanomati teatel oli noroviiruse tõttu teisipäeva hommikuks isoleeritud kokku 30 sportlast eri koondistest. Soomlased ise on jäänud haigusest puutumata.