London kummutab kuuldused klassikalise spordi surmast

Viimastel aastatel on spordimaailmas valitsenud arusaam, et klassikalised spordialad hakkavad hääbuma ning uue põlvkonna lemmikutena kerkivad esile ekstreemsemad ja vähem higi järele lõhnavad tegevused. Konkurentsis püsimiseks peavad aga vanad klassikalised alad muutuma ning selleks on pakutud rohkem ja vähem absurdseid ideid.

Kergejõustiku MM Londonis annab sellisele arusaamale tugeva vastulöögi. Põhimõttelisi muutusi pole vaja, spordialade kuninganna särab täies hiilguses! Müüdud on rekordarv pileteid. Juba enne MM-i algust oli omaniku leidnud 650 000 pääset. Arvestades, et staadionil on 66 000 istekohta ja võistlusõhtuid kümme, tähendab see maksimaalset täituvust.