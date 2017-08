Kvalifikatsiooni paine rikkus Laanmäe võistluse

Tanel Laanmäe tunnistas pärast kergejõustiku MM-i odaviske eelvõistlusel põrumist, et ei tea, mida teha.

Eelvõistlustelt edasipääsemise paine on muutunud tema jaoks juba liiga raskeks. „Kui tiitlivõistlus läheneb, hakkan mõtlema, et kvalifikatsioon ja kvalifikatsioon… saaks sellest ükskord läbi, oleks hea võistelda,” sõnas ta. Paraku pole see tal veel kunagi õnnestunud. Londonis viskas ta 76.41 ja oli oma grupis 13. „Ma ei tea, mida teha. Aastad lähevad ja tiitlivõistlused mööduvad.”

„Kogu tänavune suvi on olnud keeruline ja ebastabiilne,” nentis suve esimeses pooles jalavigastusega kimpus olnud mees. „Siin võisteldes ei saanud ma juba soojendusel õiget tunnet kätte. Enne võistlust oli kõik hästi – vorm ja enesetunne olid väga head. Kuid täna oli oda kuidagi raske – mida proovikatse edasi, seda raskemaks oda muutus.”

Laanmäe polnud enda hinnangul võistluse ajal närvis. Samas möönis ta, et pidev eelvõistlusel põrumine võib tuleneda mentaalsest probleemist. Ta on sellega seoses pöördunud ka psühholoogide poole, kuid pole enda jaoks abi leidnud. „Kõige nõmedam on see, et praegu ei suutnud ma siin visata 80 meetrit, kuid lähen koju ja seal viskan selle kindlasti ära,” lausus ta.

Odaviske eelvõistluse esimene grupp oli kõrgetasemeline. Ainuüksi selles seltskonnas leidus viis meest, kes viskasid oda üle normiks seatud 83 meetri. Sakslane Johannes Vetter kõmmutas aga koguni 91.20.