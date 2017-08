Kui suure summa teenis Usain Bolt kuulsusrikka kergejõustikukarjääri jooksul?

Sel laupäeval karjääri viimases jooksus osalev sprinter Usain Bolt on võitnud aastate jooksul 11 MM-tiitlit ja tulnud kaheksakordseks olümpiavõitjaks. Kuid peale säravate medalite on jamaikalane teeninud kokku ka suure summa raha.

Kuigi Bolt on maailma enim tuntud kergejõustiklane on ta Forbes'i ajakirja moodustatud kõige rohkem teenivate sportlase edetabelis alles 23. kohal. Nende andmetel on spinteri väärtuseks 47 miljonit naela. See pole aga midagi võrrelda esikohal oleva jalgpalluri Cristiano Ronaldoga, kelle väärtuseks on 72 miljonit.

Nagu ka teistel aladel on suur osa sportlase tulust sponsoritega sõlmitud lepingud. Bolt on juba 15 aastat olnud üks reklaaminägusid firmale Puma, kes talle selle eest ka kaheksa miljonit naela iga aasta tasuvad. Arvatavasti jätkub jamaikalase ja Puma vaheline koostöö ka edaspidi, sest Bolt tahab teha karjääri jalgpallis.

Siiski on kergejõustiklaste palgad võrdlemisi väiksed võrreldes teiste spordialadega. The Mirror andmetel on Bolt tegelikult teeninud võitude eest kokku ainult 1,7 miljonit naela. Ning nutune on seis ka teiste Jamaikast pärit sportlaste jaoks, sest nendele pole ette nähtud saada riigi poolset toetust näiteks olümpiamedalite eest. Küll saab raha MM-i ja Teemantliiga etapivõitude eest, kuid ka see on kõigest 8000 naela.