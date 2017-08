Koondisekaaslane Yohan Blake teab, miks Bolt vigastada sai

Kergejõustiku MMil oma suurvõistluste karjäärile vägevat punkti panna tahtnud Usain Bolt sai 4x100 meetri teatejooksus kuldmedali asemel vigastuse ning katkestamise.

Bolti koondisekaaslase Yohan Blake'i sõnul põhjustas Bolti tagareie krambi soojenduse ja võistluse vahele jäänud liiga pikk paus.

"Meie jooks hilines kümme minutit. Me pidime kokku 40 minutit ootama," oli Blake nördinud. "Enne meie jooksu olid 40 minutit ja kaks medalitseremooniat. Nad hoidsid meid liiga kaua kinni."

Blake'i sõnul pidid sportlased pidevalt end ümber häälestama. "Soojendasime ja ootasime, soojendasime uuesti ja ootasime uuesti. Ma arvan, et see oli meie jaoks liiast. On valus näha tõelist legendi sellisel viisil lahkumas."

Koondisekaaslase kriitikale sekundeeris ka tõkkesprinter Omar McLeod, kes jooksis jamaicalaste avavahetust. "Andsin endast kõik, et Usain lahkuks kuldselt või vähemalt medaliga. See oli naeruväärne. Ootasime tõesti kaua. Jõin selle ajaga ära kaks pudelit vett."

100 meetri maailmameister Justin Gatlin, kes võitis USA koosseisus Suurbritannia järel hõbemedali, tundis samuti Boltile kaasa. "Ma arvan, et kõikide elementide koosmõju põhjustas tema vigastuse. Ilm oli samuti kehv. Kõigest hoolimata on ta endiselt maailma parim."