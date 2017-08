Koondise juhi argipäev: kadunud teibad, esinumbri loobumine ja küsimustele vastamine

Berendseni sportliku karjääri kõrgpunkt oli 12 aastat tagasi, kui ta osales Madridis kergejõustiku sise-EM-il. Toonane jõuproov lõppes tema jaoks kaugushüppe 16. kohaga. Kuigi isiklik rekord on igati soliidne 6.49, jäi tal suurtel staadionitel tiitlivõistlustel käimata.

„Kui sellele mõtelda, siis ikka kripeldab,” tunnistab Londoni MM-il Eesti koondise juhina tegutsev Berendsen. „Aga need kõik on oleksid… Oleks nooruses targemini treeninud, oleks rohkem pühendunud. Õnneks käisin USA-s ülikoolis ja mul on sealsete võistluste kogemus.”