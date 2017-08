Kas saja meetri jooksus hõbemedali võitnud Colemanist saab Bolti mantlipärija?

Peale Londonis toimuva kergejõustiku MM-i 100 meetri jooksu finaali olid fännid pahased, et varasemalt dopinguga vahele jäänud Justin Gatlinist sai maailmameister ning karjääri lõpetav Usain Bolt pidi leppima vaid pronksiga. Kuid paljudele jäi kahe silma vahele, et poodiumi teisele astmele pääses kõigest 21-aastane Christian Coleman.

Alles kolledži lõpetanud Atlantast pärit sprinteri jaoks on tänavune suvi vägagi eriline. Juunis jooksis ta ka oma senise parima tulemuse - 9,82. Kuigi Bolt jooksis sama vanalt 100 meetrit Pekingi olümpia finaalis maailmarekordi 9,69 ning võitis kaks kuldmedalit, on noorukesel ameeriklasel siiski potensiaali, et olla järgmine maailma sprindikuningas.

Paljude jaoks võib tulla ka üllatusena see, et Londonis toimuv suursündmus on aga Colemani jaoks alles esimene individuaalne rahvusvaheline võistlus. Ta osales ka eelmisel aastal Rio olümpiamängudel, kuid sai osa võtta ainult 4x100 meetri meeskonnaga eeljooksus. Kuid peale tänavuse hooaja tulemusi on ta kindlasti üks suurfavoriite kahe aasta pärast toimuval Doha MM-il.

Arvatavasti saab juba aasta või kahe pärast Colemanist ka USA esisprinter, sest Gatlin saab enne järgmise hooaja algust juba 36. aastaseks. Ning erinevalt oma kaasmaaslasest on noorukil siiani laitmatu reputatsioon, mis kindlasti tooks talle paljude sponsorite tähelepanu.

Kuid vara on veel ennustada kas Coleman või üldse keegi teine sprinter tulevikus suudab ületada kaheksakordse olümpiavõitja Bolti tulemusi.