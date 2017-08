Jamaica naissprinter istus dopingukontrollis seitse tundi!

Pühapäeval Londoni MM-il naiste 100 meetri sprindis viienda koha saanud jamaikalannat Elaine Thompsonit hoiti dopingukontrollis ligi seitse tundi, sest tema uriiniproov ei vastanud WADA kaalunõuetele.

"Ta oli seal sulgemiseni kuni kella 4.30-ni hommikul," ütles Jamaica koondise mänedžer Ian Forbes ajalehele The Gleaner. Naiste 100 meetri finaal peeti kohaliku aja järgi kell 21.50.

WADA-l on uriiniproovi tiheduse kohta omad normid, mida aga liigse vedeliku tarbimise korral on raske saavutada. Ka WADA koodeksi punktis 7.5.4 on kirjas, et sportlast ei tohiks julgustada liiga palju jooma, sest see võib edasi lükata sobiva proovi andmise.

Ebasobiva proovini võib viia ka see, kui sportlased päevast päeva ainult vett joovad ning neile hotellides ja võistluspaikades vahelduseks mõnda teist vedelikku ei pakuta.

Teine Jamaica naissprinter, poolfinaaliga piirdunud Jura Levy pääses kergemalt. Tema pidi dopingukontrollis istuma "vaid" viis tundi.