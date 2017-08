Hämmastav edetabel: kõik Usain Bolti lähikonkurendid on patustanud dopinguga

Näiteks 100 meetri kõigi aegade pingereas järgnevad Boltile Tyson Gay (aeg 9,69), Yohan Blake (9,69), Asafa Powell (9,72), Justin Gatlin (9,74), Nesta Carter (9,78) ja Maurice Greene (9,79), kuid neist vaid Bolt ja Greene pole kunagi dopinguga patustanud.

Sydney olümpiavõitja ja eksmaailmarekordimees Greene oli seejuures ka ise 2008. aastal dopingusüüdistuste all, kui teda seostati keelatud ainete ostmisega. Ameeriklase süütegu ei leidnud aga kinnitust ning Greene on kõik süüdistused kategooriliselt ümber lükanud.

Briti ajakirjanik Jon Birchall avaldas 100m sprindi kõigi aegade edetabeli, kus dopinguga põrujad on punasega maha tõmmatud. Tipus on nimekirja jäänud vaid Bolt, kes tõmbab käimasoleval Londoni MMil sportlaskarjäärile joone alla.

