Gatlini isa kritiseeris Londoni publikut: minu poeg on noortele suureks eeskujuks

Käimasoleval kergejõustiku MMil 100 meetri jooksu võitnud Justin Gatlini isa kritiseeris teravalt Londoni publikut, kes tema poja kuldse finiši järel välja vilistas.

"See (vilekoor) mind ei häiri, sest ma tean, millise poja ma olen üles kasvatanud ja milline on tema iseloom," sõnas Willie Gatlin, vahendab ajaleht The Independent.

"Fännide buu-hüüded on spordi suhtes lugupidamatud. Tippsport oli enne meid ja see jätkub ka pärast meid. Justini saavutus jääb inimestele pikkadeks aastateks meelde."

Willie Gatlini arvates on tema poeg noortele suureks eeskujuks, sest ta suutis teise, nelja aasta pikkuse dopingukaristuse järel tippsporti tagasi tulla. "Ta kandis oma karistuse ja töötas end tippu tagasi. Ta tegi meeletut tööd ja tõusis taas tšempioni tasemele. Ta on noorte jaoks suureks eeskujuks ja õpetajaks, kuidas olla puhas sportlane," lisas maailmameistri isa.