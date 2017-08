Gatlini autasustamine nihutati vilekoori kartuses varasemaks

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) otsustas Londoni maailmameistrivõistlustel meeste 100 meetri jooksu autasustamistseremoonia varasemaks nihutada.

Algselt pidanuks sprindikuninga austamine toimuma eilse võistluspäeva õhtuse sessiooni alguses, kuid kuna kuldmedali sai maailmarekordimehe Usain Bolti asemel kaela Justin Gatlin, nihutati autasustamine vilekoori kartuses tunni võrra varasemaks. Sel hetkel oli staadion pooltühi, sest pealtvaatajad alles kogunesid areenile.

Karjääri jooksul kahel korral dopingu kasutamisega vahele jäänud Gatlin oli suure vilekoori osaliseks saanud juba finaaljooksu järel. Oma sportlastee viimase finaaljooksu teinud Bolt piirdus Londonis pronksmedaliga.

Kergejõustikuliidu juht Sebastian Coe tunnistas avalikult, et kuigi Gatlini võit pole tema silmis kergejõustiku jaoks parim, väärib võitja siiski austust. „Ma pole vaimustuses sellest, et võidab mees, keda on dopingu tõttu kahel korral diskvalifitseeritud. Kuid tal on täielik õigus siin olla ja võistelda,“ nentis ta.