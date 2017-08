FOTOD | Türgile esimese MM-i kuldmedali võitnud Gulijev juubeldas kahe lipuga

Eile Londoni MM-il 200 meetris Wayde van Niekerki ees üllatusvõidu võtnud Ramil Gulijev tõstis Türgi kergejõustiku maailmameistrivõistluste kullariikide hulka.

Seni oli Türgil MM-i ajaloos võidetud vaid üks hõbe ja üks pronks. Eesti saab näiteks uhkustada kahe kulla, nelja hõbeda ja kahe pronksiga.

Gulijev võidutses ajaga 20,09, purustades lõuna-aafriklase van Niekerki lootuse võita ühel MM-il kuldmedal nii 400 kui ka 200 meetris, millega varem on hakkama saanud vaid Michael Johnson 1995. aastal Göteborgis.

"See ei ole mulle šokk," ütles 27-aastane Gulijev, kes võttis juubeldamiseks õlgadele nii Aserbaidžaani kui ka Türgi lipu. "Tahtsin võita ning uskusin, et see on tänavu võimalik. Uskusin endasse."

Aserbaidžaanis sündinud Gulijev esindab Türgit alates 2013. aastast. Tema isiklik rekord 200 meetris on 2015. aastal Zagrebis püstitatud 19,88. Amsterdami EM-il võitis ta eelmisel aastal hõbeda.