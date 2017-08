FOTOD | Täispangale läinud Jaak-Heinrich Jagor jäi finaalikohast kaugele, skandaalne Caster Semenya sai kõrvalalal pronksi

Londonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel oli neljandal võistluspäeval ainsa eestlasena võistlemas Jaak-Heinrich Jagor. 400 meetri tõkkejooksu teist poolfinaali tuliselt alistanud Jagor jäi lõpuks oma jooksus viimaseks ehk kaheksandaks ajaga 50,43 sekundit. MM-i lõpetas ta 19. kohaga.

Finaali viis viimasena aeg 49,13, kiireima ajaga pääses kaheksa sekka ameeriklane Kerron Clement – 48,35.

Teisipäeval, 8. augustil pole MM-il võistlustules ühtegi eestlast. Kolmapäeval peetakse naiste kaugushüppe eelvõistlus, kus osaleb Ksenija Balta (algus kell 21.10).

Esmaspäeva õhtusel neljal finaalalal täiendasid kullavarusid Poola, Keenia, Venezuela ja Jamaika.

Poolale tõi oodatud kulla, nüüdseks kolmekordne naiste vasaraheite maailmameister Anita Wlodarczyk. Poolatari võistlus läks raskelt käima, alles kolmanda katsega (71.94) tagas ta pääsu kaheksa hulka. Seejärel toimus pingetest vabanemine ja viienda katse 77.90 tagas kindla esikoha.

Jamaikale võitis meeste tõkkesprindis kuldmedali Omar McLeod, tulemus 13,04 sekundit.

Väga põnevaks ja kõrgetasemeliseks kujunenud naiste kolmikhüppe võitis Yulimar Rojas Venezuelast. Vaid kaks sentimeetrit nõrgema tulemusega sai hõbeda Caterine Ibargüen Kolumbiast, kes oli tiitlivõistlustel löömatu olnud alates 2012. aasta olümpiast.

Naiste 1500m jooksus läks kuld Keeniale. Ajaga 4.02,59 triumfeeris Faith Kipyegon. 800m jooksu kahekordne olümpiakuld ja maailmameister Caster Semenya sai tihedas finišiheitluses pronksi, tagajärjega 4.02,90.

Eelinfo:

Oma eeljooksus sai Jagor eile ajaga 49,81 kolmanda koha ning pääses probleemideta edasi. Poolfinaalid algavad täna kell 22.15, eestlane osaleb teises jooksus, mille stardiaeg on 22.30.

Jagori jaoks oleks MM-i finaalikoht väga korralik eneseületus, sest varem pole ta MM-il ega olümpial isegi poolfinaali jõudnud. Kõigi kolme poolfinaali peale on eestlase isiklik rekord 49,37 parem vaid ühest konkurendist – Argentina jooksjast Guillermo Ruggerist (49,69). Sel hooajal on Jagor jooksnud 49,38.

Sportlane ise ütles pärast eelvõistlust, et tahab poolfinaalis enamat. "Närv natuke kõditas, aga tegelt oligi vaja, et ennast pingutama panna. Aga mu janu ei ole veel selle jooksuga kustutatud. Mul on rohkem vaja järgmises ringis välja panna," kommenteeris Jagor.

Tänane võistluspäev algab meie aja järgi kell 20.30. Medalivõitjad selguvad naiste vasaraheites, kolmikhüppes ja 1500 meetri jooksus ning meeste 110 meetri tõkkejooksus.

Tänane ajakava: