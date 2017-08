FOTOD | Publikult vilekoori saanud maailmameister Gatlin põlvitas finišis Bolti ees

Eile hilisõhtul Londonis toimuval kergejõustiku MM-il 100 meetri finaalis alles kolmandaks jäänud Usain Bolt kaitses maailmameistriks tulnud Justin Gatlinit, keda publik väga külmalt vastu võttis.

Kahel korral karjääri jooksul dopinguga vahele jäänud Gaitlin sai enne starti ja ka peale esimesena lõpetamist tribüünidel istunud pealtvaatajatelt suure vilekoori. Ameeriklase enda sõnul on ta lihtsalt sportlane, kes kandis oma karistuse ära ning ta ei saa rohkemat teha, et panna inimesi ennast armastama.

"See on kurb, et minule suunatud vilekoor oli kõvem kui paljude jaoks oli aplaus. Ma tahtsin olla väga viisakas ja jooksu lõpus põlvitada Bolti ees. See õhtu oli kergejõustiku ja Usain Bolti jaoks maagiline, ta on saavutanud palju," ütles Gatlin peale maailmameistriks saamist.

Ka Bolt nõustus temaga, et fännide käitumine polnud õiglane. "Ma olen teda alati austanud kui konkurenti. Ta väärib siin olemist, ta on teinud rasked tööd, et siia jõuda," ütles jamaikalane.