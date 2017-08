FOTOD | Ksenija Balta jäi finaalist välja, Maicel Uibo abikaasa jäi õnnetul kombel neljandaks

Kaugushüppe kvalifikatsioon Baltal paraku ebaõnnestus: 6.15 andis talle alles 25. koha.

Ainsa väljakualana jagati medalikomplekt välja naiste kuulitõukes, kus kuldmedali võitis favoriidist hiinlanna Lijao Gong (19.94), hõbeda sai viimasel katsel tõugatud 19.49-ga ungarlanna Anita Marton ning pronksi 19.14-ga Michelle Carter.

Meeste 400 meetri tõkkejooksus tuli maailmameistriks üllatusmees: kuldmedali sai vaid 21-aastane norralane Karsten Warholm, kes edestas Yasmani Copellot ning neljakordset maailmameistrit Kerron Clementit.

Naiste 400 meetri jooksu võitis Phyllis Francis Salwa Eid Naseri ja Allyson Felixi ees. Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo komistas liidrikohalt ning jäi medalita.

Väike üllatus sündis meeste 200 meetri jooksu poolfinaalis, kui kaheksa edasipääseja seast jäid välja nii jamaikalane Yohan Blake kui ka Prantsusmaa esisprinter Christophe Lemaitre.

KERGEJÕUSTIKU MM: 6. PÄEV

Peep Pahv, London: Sellega on tänane võistlusõhtu lõppenud. Head ööd!

Peep Pahv, London: Nasite 400 m lõppjärjestus:

Peep Pahv, London: Miller-Uibo juhtis veel 50 m enne lõppu, kuid korraga kaotas rütmi. Ilmselt oli tegemist väikse vigastusega.

Peep Pahv, London: Maailmameister on hoopis Phyllis Francis!

Peep Pahv, London: Kumbki soosikutest ei võitnud.

Peep Pahv, London: Jäänud on veel naiste 400 m finaal. Üheks suursoosikuks on Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo, kuid tema vastas on 10. maailmameistrivõistluste kulda jahtiv Allyson Felix.

Peep Pahv, London: Selline on 400 m tõkkejooksu lõppjärjestus:

Peep Pahv, London: Võimas! Norralane Karsten Warholm võtab võidu! Mees ei suuda ise ka juhtunut uskuda. Hõbeda saab Türgi esindaja Yasmani Copello ja pronksi ameeriklane Kerron Clement.

Peep Pahv, London: Algamas on 400 m tõkkejooksu finaal. See pidi olema meie õhtu, kuid mis parata...

Peep Pahv, London: Naiste kuulitõuke lõppjärjestus:

Peep Pahv, London: 200 m kolmandast poolfinaalist lähevad edasi Ramil Gulijev (Türgi) 20,17 ja Ameer Webb (USA) 20,22.

Raul Ojassaar: 200 meetri teisest poolfinaalist lähevad edasi Jereem Richards (20,14) ja Jaapanit esindav Abdul Hakim Sani Brown (20,43). Yohan Blake jookseb ainult 20,52 ning jääb tõenäoliselt finaalist välja!

Raul Ojassaar: Esimesest poolfinaalist edasi Isiah Young (20,12) ja Makwala (20,14). Nethaneel Mitchell-Blake (20,19) jääb kolmandaks ning peab nüüd põnevusega teisi jookse ootama.

Raul Ojassaar: Makwala teenib publikult ka kõige suurema aplausi.

Raul Ojassaar: Nõnda - algavad 200 meetri poolfinaalid. Isaac Makwala, kes vaid kaks tundi tagasi ihuüksi end siia jooksis, alustab esimeses poolfinaalis esimeselt rajalt, mida tavaliselt ei kasutata. Botswana mehe kurv on kõige järsem, samal ajal näeb ta see-eest, mida teevad konkurendid.

Raul Ojassaar: Ainsa alana käib praegu naiste kuulitõuke finaal, mis värskelt algas. Õige pea hakatakse jooksma aga meeste 200 meetri poolfinaale.

Raul Ojassaar: Kodupubliku rõõmuks jookseb Mo Farah ennast 5000 meetris kindlalt finaali.

Raul Ojassaar: 6.46 oli see tulemus, mis oleks finaali viinud. Latt ei olnud liiga kõrgel.

Peep Pahv, London: Balta hüppab paku tagant 6.15. Selle tulemusega mõistagi lõppvõistlusele ei pääse.

Peep Pahv, London: Balta läheb hüppama. 12. koha tulemus on praegu 6.46.

Peep Pahv, London: Käimas on kolmas hüppevoor. Normi pole keegi suutnud täita. 12. koha piir on 6.45.

Peep Pahv, London: Balta teine katse on kauget paku tagant tõugatuna 5.81. Sellise tulemusega pole midagi peale hakata ning seda väljendas ka Balta emotsioon.

Peep Pahv, London: Lauma Griva arandab oma tulemust, hüptaes 6.58. See annab kokku 5. koha. 12. koha piir on praegu kõigest 6.36.

Peep Pahv, London: Hetkel on kaugushüppe esikaheksa järgmine:

Peep Pahv, London: Darja Klišina hüppab teises voorus 6.66.

Peep Pahv, London: Balta astus oma hooaja esimese hüppe üle. Kuid hüppel pikkust oli...

Peep Pahv, London: Lätlanna Lauma Griva saab kirja 6.50.

Peep Pahv, London: Ivana Španovic hüppab 6.62.

Peep Pahv, London: Hooaja edetabelijuht Britney Reese saab kirja 6.50.

Peep Pahv, London: Amerklanna Tianna Bartoletta hüppab 6.64. Sellest peask edasipääsuks piisama.

Peep Pahv, London: Võistluse avab Shara Proctor - pikkades pükstes ja kinnastes. 6.07 näitab, et täna on tõesti keeruline hüpata.

Peep Pahv, London: Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb hüpata 6.70 või mahtuda 12 parema hulka. Raske uskuda, et jahedas ja vihmas leidub 12 naist kes nii kaugele hüppaksid.

Peep Pahv, London: Ainsa Eesti kergejõustiklasena on täna võistlemas kaugushüppaja Ksenija Balta. Tingimused on keerulised, terve päeva on sadanud vihma.

Peep Pahv, London: Alustuseks klaariti ära eilne segadus, kus 200 m eeljooksus ei lubatud väidetava kõhuviiruse tõttu starti ühte medalisoosikut Isaac Makwalat. Täna pidi ta jooksma üksinda ning ületama eile viimasena edasipääsi taganud tulemuse 20,43. Makwala sai sellega hakkama - 20,20 viis ta poolfinaali.

Peep Pahv, London: MMi järjekordne võistlusõhtu on alanud.