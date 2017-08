FOTOD: Kirt põrutas esimese katsega end lõppvõistlusele, Laanmäe põrus, odaviske normitäitjaid tervelt 13!

Londonis peetavate kergejõustiku maailmameistrivõistluste seitsmendal päeval astusid meeste odaviske kvalifikatsioonis üles Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe. Ühe mehe võistlus õnnestus, teisel mitte.

Kirt pääses lõppvõistlusele ühe viskega. Oda maandus 83 meetri kaugusel asunud kvalifikatsioonikaare taha ja tema tulemuseks mõõdeti 83.86. Perfektne töö!

Laanmäe aga ei saanudki oda lendama, kõik visked jäid alla 77 meetri.

Kõigi aegade kõrgetasemelisema MM-i odaviskevõistluse kvalifikatsioonis täitsid normi tervelt 13 meest. Sakslane Johannes Vetter viskas koguni 91.20. Lõppvõistlus on kavas laupäeval, Eesti aja järgi algusega kell 22.15.

Kolmest medalialast oli kõige intrigeerivam meeste 200m jooks, kus Wayde Van Niekerkil oli võimalus korrata legendaarse Michael Johnsoni vägitegu, võita MM-il nii 400 kui 200 meetri kuld. Pisut jäi lõuna-aafrikasel puudu. Van Niekerk sai 200m hõbeda, ajaga 20,11 sekundit. Kaks sajandikku oli nobedam Türgit esindav aserbaidžaan Ramil Guliyev.

Naiste 400m tõkkejooksus läks kaksikvõit USA-le. Maailmameistriks krooniti Kori Carter ajaga 53,07. Hõbeda sai Dalilah Muhammad (53,50).

Ka meeste kolmikhüppes läksid kaks kirkamat medalit ameeriklastele. Christian Taylor hüppas parimal katsel 17.68 ning Will Claye 17.63. Pronksi sai Portugali veteran Nelson Evora 17.19-ga. Järgmised kolm meest hüppasid kõik võrdselt 17.16.

Eelinfo:

Laanmäe viskab kvalifikatsiooni A-grupis, mis alustab kell 21.05. Ta on 16 mehe seas viimane viskaja. Käesolev hooaeg on Laanmäel kulgenud keeruliselt ja MM-ile pääses ta tänu rahvusvahelise kergejõustikuliidu kutsele. Hooaja tippmark on Laanmäel 82.58, isiklik rekord 85.04.

Kell 22.35 alustab B-grupp, kus Kirt viskab järjekorras kuuendana. Kirdi hooaja parim vise kandus 86.06-ni. Kirdi isiklik rekord on 86.65.

Odaviske maailma hooaja edetabelijuht on sakslane Johannes Vetter, kes viskas juulis kõigi aegade teise tulemuse 94.44. Üle 90 meetri pikkuse odakaarega on sel hooajal hakkama saanud ka teine sakslane Thomas Röhler – 93.90.

Odaviske lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb täita kvalifikatsiooninorm 83 meetrit või kui normitäitjaid on vähem, jõuda 12 parema sekka.

Finaalaladest on täna kavas meeste kolmikhüpe, 200 meetri jooks ning naiste 400 meetri tõkkejooks.