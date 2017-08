FOTOD | Gerd Kanter jõudis Londoni MMil lõppvõistlusele, Martin Kupper jäi kvalifikatsiooni pidama

Eesti vägilastest saatis edu 38-aastast Kanterit, kelle viis teisel katsel heidetud 63.71 üheksandana edasi tänaõhtusesse finaali. Martin Kupper sai parimal heitel kirja 62.71, mis andis talle 17. koha. Viimasena viis edasi tulemus 63.23.

Kettaheite finaal peetakse täna õhtul kell 21.25.

Kettaheite finalistid:

Avapäeval nägi ka kahe suure hüvastijätumehe esimesi etteasteid sel MMil. Usain Bolt sai 100 meetri eeljooksudest ajaga 10,07 kindlalt edasi, Mo Farah sai aga 10 000 meetri jooksus 26.49,51-ga järjekordse kuldmedali.

Kergejõustiku MM: esimene päev

Raul Ojassaar: Mo Farah on jätkuvalt pikamaajooksu kuningas - 10 000 meetri jooksus võtab ta järjekordse kuldmedali!

Raul Ojassaar: Kettaheite finalistid. Edasi viis tulemus 63.21 - Kanter ennustas enne võistlust, et see resultaat võib olla umbes 63 ja pool meetrit.

Raul Ojassaar: Meeste kettaheite teise kvalifikatsioonigrupi tulemused:

Gunnar Leheste: Naiste teivashüppe Londoni olümpiavõitja Jennifer Suhr, kes nägi lennukiaknast, kuidas ta teibad Chicagosse jäid, ei saanud 4.55-st kolmel katsel üle ja jääb finaali ukse taha.

Peep Pahv, London: Simon Pettersson heidab 63.69 ja lükkab Kanteri 9. kohale, kuid sellel pole enam tähtsust. Kanter on lõppvõistlusel.

Peep Pahv, London: Martin Wierig heidab viimasel katsel kvalifikatsiooni normi lindile, kuid ei jää ringi pidama. Tugev sakslane saab nulli.

Peep Pahv, London: Kanteri kolmas katse on taas madal ja jääb alla 60 meetri, kuid muretseda ei maksa. Edasipääs peaks olema kindel.

Peep Pahv, London: Kettaheites käib viimane voor. Kanter on endiselt 8. kohal.

Peep Pahv, London: Algamas on tänane ainus finaal. Brittidel on siin suurel lootused, stardis on ka Mo Farah. Viis aastat tagasi olümpial tegi ta samal staadionil kuldse duubli.

Peep Pahv, London: Robert Urbanik vastab kohe 63.67ga ja lükkab Kanteri koha võrra madalamale.

Peep Pahv, London: Vanameister on kõva! Kanter heidab teises voorus 63.61. Oma grupi 3. ja kokku 7.

Peep Pahv, London: Lolassonn Djouhan heidab 63.21. Kupper on 12 hulgast väljas.

Peep Pahv, London: Pärast teise grupi esimest vooru püsib Kupper veel üldarvestuses 12. kohal. Loota, et ta sinna jääb, on siiski alusetu.

Peep Pahv, London: Frederick Dacres heidab 64.46. Sisuliselt on lõppvõistluse koht tema jaoks kindel.

Peep Pahv, London: Vahepeal käis 100 m eeljooksus rajal Usain Bolt ja näiliselt lonkides võitis oma jooksu 10,07ga.

Peep Pahv, London: Oi-oi-oi... Kanteri esimene katse ebaõnnestub täielikult. Ketas lendab vaevalt 45 meetrit. Mõõtmisele ei lähe.

Peep Pahv, London: Leedulane Andrius Gudžius heidab 67.01! Leedu ajakirjanikud on ainsad, kes plaksutavad.

Peep Pahv, London: Kettaheite kvalifikatsiooni teine grupp alustas.

Peep Pahv, London: Kettaheitjate jaoks on õhtuses programmis täismaja publiku ees võistlemine erakordne. "See on imeline, et kvalifikatsiooni ajal on staadionil nii palju inimesi. See andis mulle palju energiat," sõnas sakslane Robert Harting.

Peep Pahv, London: Gerd Kanteri üks soojenduskatse maandus 63 meetri kanti.

Raul Ojassaar: Gerd Kanter samuti soojendab!

Raul Ojassaar: A-grupi tulemused:

Peep Pahv, London: Kupperi viimane heide on 62.71. Liiga vähe! Oma grupis on Kupper 10., mis tähendab, et homsel lõppvõistlusel me teda ei näe.

Peep Pahv, London: Kolmas voor: Milanov heidab oma tänase parima 63.16, kuid sellest ilmselt lõppvõistlusele pääsemiseks ei piisa. Hetkel 8. koht.

Peep Pahv, London: Kupper heidab teises voorus 62.11, kuid kohta ei paranda. Esimeses grupis on ta ikka 10. mees. Viimases voorus on vaja juurde saada.

Peep Pahv, London: Mason Finley täidab normi - 64.76.

Peep Pahv, London: Nii... teine voor on pooleli ning hetkel on kolm meest täitnud kvalifikatsiooni normi. Stahl 67.64, Harting 65.32, Malachowski 65.13.

Peep Pahv, London: Daniel Stahl paugutab 67.64! Tõsine avaldus.

Peep Pahv, London: Kõvad mehed on ikka kõvad mehed... Robert Harting heidab 65.32 ja täidab normi.

Peep Pahv, London: Kupperi avakatse on alla arvestust - 59.49. Vähemalt neli meetrit on juurde vaja.

Peep Pahv, London: Piotr Malachowskil pole normi täitmisega probleeme. 65.13 ja võib minna lõppvõistluseks valmistuma.

Peep Pahv, London: Ameeriklane Mason Finley heidab 63.98. See on seni päeva pikim heide.

Peep Pahv, London: Lukas Weisshaidinger 63.57.

Peep Pahv, London: 63-meetri mehi ikka jagub. Küprose mees Apostolos Parellis 63.36, Traves Smikle 63.23.

Peep Pahv, London: Tänavu 71.29 heitnud Daniel Stahl saab avakatsel kirja vaid 61.83. Tiitlivõistluste medalimees Philip Milanov heidab 62.94.

Peep Pahv, London: Võistlus on alanud. Kogenud Ehsan Hadadai heidab 63.03.

Peep Pahv, London: Kupperi proovikatse lendab nagu lutsukivi 58 meetri kanti.

Peep Pahv, London: Martin Kupper heidab esimese grupi eelviimase mehena. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita 64.50 või olla 12 parema hulgas.

Peep Pahv, London: Kettaheitjad on enda jaoks harjumatus olukorras. Juba eelvõistluse ajal on staadioni tribüünid sisuliselt täis.

Raul Ojassaar: Kergejõustiku MM on algamas ning Delfi on sündmuste keskmes - kohapealt toovad värsked uudised teieni sporditoimetuse juhataja Peep Pahv ning fotograaf Ilmar Saabas.

