Eelmise aastaga 5000 eurot teeninud norrakas sai MM-kullaga hoobilt rikkaks

Kergejõustiku MM-il Londonis meeste 400 meetri tõkkejooksus üllatuslikult kulla võitnud Karsten Warholmi aastapalk oli alles 5000 eurot, kuid peale maailmameistriks tulemist on tema väärtus mitmekordistunud.

"Ta tuli maailmameistriks kergejõustikus, mis on maailmas spordialade mõistes gigant. Seetõttu on maailm nüüd tema ees valla, rahvusvahelised suurfirmad ja tipptegijad on temast huvitatud," ütles spordisponsorlusega hästi kursis olev Jacob Lund ajalehele Dagens Nӕringsliv, kirjutab ERR.

Ajalehe andmetel oli Warholmi sissetulek mullu 47 008 Norra krooni, mis pisut üle 5000 euro. MM-tiitli eest saab noor norralane aga auhinnarahana 60 000 dollarit ehk natuke üle 52 000 euro. Kuid ekspertide sõnul on see kõigest algus.

"Tema väärtus kasvab mitme saja protsendi võrra," oli ka Kristiania ülikooli õppejõud, turundusekspert Trond Blindheim kindel. Warholmi ootavad Norra naastes miljonitesse kroonidesse ulatuvad sponsorlepingud, sest paljude arvates ei ole tegemist tavalise sportlasega, vaid ka ägeda isiksusega.