DELFI LONDONIS | Uibo: kahju, et hooaja eel tehtud must töö on harjaga vaiba alla pühitud

Kümnevõistleja Maicel Uibo probleemide rohke hooaeg tipnes MMi võistlusel katkestamisega. Teivashüppes lõi välja vana vigastus.

„Seni oli kõik korras, aga pärast teivashüppe teist katset tagasi jalutades läks reis kangeks ja hakkas valutama," rääkis Uibo. „Võib-olla oleks saanud veel viimasele katsele joosta, kuid see võinuks lõppeda plaksuga. Nii palju ma oma keha tean, seda on varem juhtunud."

Uibo rääkis, et treeningutel kasutas ta teivashüppes lühemat hoojooksu ning siis ei andnud reie lihas tunda. Probleemideta sai ta läbida ka eile kiiruslike alasid. „Teivashüppe hoojooksul ei saa käsi kasutada, võib-olla koormab see rohkem jalga," arutles ta.

Kuigi Uibo polnud tippvormis, liikus ta MMil 8100 punkti graafikus, mis oleks võinud anda koha esikümne piirile. „Teadsin, et teisel päeval on tehnilisemad alad, kus puhast kiirust pole nii palju vaja," sõnas ta. „Arvasin, et võin koguda üle 8100 punkti. Kahjuks... sel hooajal olen korduvalt jõudnud peaaegu heasse seisu, aga mitte päris. Alati on ajast natuke puudu jäänud. Sedasi võistlemine hakkab juba vastu. Tuleb kõik terveks ravida ja siis uuesti proovida."

Uibo kinnitas, et vaatamata ebaõnnestunud hooajale - kolmest alustatud mitmevõistlusest ei õnnestunud tal ühtegi lõpetada - ei kavatse ta spordimehena püssi põõsasse visata, vaid kavatseb kümnevõistlusega jätkata.

„Kindlasti proovin edasi. Lihtsalt kahju on sellest, et hooaja eel tehtud korralik must töö on harjaga vaiba alla pühitud. Aga mis teha, see on sport," nentis ta. „Nii head vormi, kui näiteks Götzise eel, pole mul olnudki. Minek oli korralik, keha võimu täis."

Uibo sõnul pole tal veel selge, kuidas lähitulevikus hakkama saada, sest olematute tulemustega pole ka sissetulekut. „Seis on nutune, aga kümnevõistlus on selline," tõdes ta.

Londonist põikab Uibo korraks kodumaale, seejärel lendab aga oma praegusesse elukohta Bahamale.