DELFI LONDONIS | Šadeiko: luban, et ükskord tuleb tiitlivõistlusel ka suurem pauk

Grit Šadeiko lõpetas kergejõustiku MMi seitsmevõistluse 6094 punkti ja 13. kohaga. Võistluse lõppedes valdasid teda kahetised emotsioonid.

„Läksin kaitsma Pekingi MMi 15. kohta, aga sain kaks kohta kõrgemale. Aga tegelikult... täiesti tavaline võistlus," sõnas ta. „Pikad päevad väsitavad ära. Eile sain pärast taastumisprotseduure ja õhtusööki kell 12 magama. 6.30 on juba äratus. Korraldajad võiksid ajakava natukenegi sportlasesõbralikumaks muuta. Aga samas on kõigil samad tingimused."

Šadeiko meenutas, et eelmisel hooajal ei saanud ta vigastuste tõttu ühtegi sarnast pingutust. Tänavu on ta aga kolm korda võistelnud ja alati terveks jäänud. „Võtan täna kahe käega selle vastu, et olen terve võitnud tagasi enesekindluse."

Aastaid suurvõistlustel tiirelnud Šadeiko on oma tulemustega püsinud üsna sarnasel tasemel. Kas rohkemaks polegi võimu? „Luban, et ükskord tuleb ka suurem pauk. See on minu sees olemas ja küll ma sellise võistluse ükskord ka kokku panen."