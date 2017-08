DELFI LONDONIS | Orel: ühel päeval tahan juba ise medalite eest võistelda

Anna Maria Orel tuli kergejõustiku MMile naiste vasaraheite 32. numbrina, kuid lõpetas eelvõistluse 18. kohaga. „Olen õnnelik! Võistlus läks hästi, sain hea kogemuse," sõnas 67.37 heitnud Orel. Tema olekust peegeldus siirast rõõmu ja rahulolu.

Vasaraheite võistluse noorim osaleja, 20-aastane Orel tuli väga hästi toime Londoni staadioni tribüünidel istunud rohkearvulise publiku ja vahepeal sadanud tiheda vihmaga. Oma parima tulemuse heitis ta kolmandal katsel.

„Esimesel katsel tegin oma keskmise tulemuse ära. Teisel katsel läksin liiga riskima, kuid kolmandaks ürituseks sain pea selgeks ja suutsin leida kindluse," võttis Orel võistluse kokku. „Rohke publik mind ei häirinud. Vastupidi, see andis hoopis palju juurde. Tegelikult harjud ju iga heitega üha paremini. Alguses oli paljudel sabin sees, vasarat heideti võrku."

Orel rõhutas, et on alles noor. „Olen 20 aastane, see on oluline. Võtan siit kaasa head kogemused ja ühel päeval tahan võistelda juba ise medalite eest," lausus ta.

MMil kavatseb Orel nüüd pühenduda teistele eestlastele kaasaelamisele ning kindlasti soovib ta oma silmaga näha nii naiste, kui meeste vasaraheite lõppvõistlusi.