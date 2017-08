DELFI LONDONIS | Õiglane: publik aitas kaasa, nii kerget jooksu pole mul olnudki

Kergejõustiku MMi kümnevõistluse avapäeva järel isikliku rekordi graafikut 140 punktiga edestav Janek Õiglase sõnul aitas vägevate tulemuste sünnile kaasa Londoni staadionil olev publik.

„Nii suure rahvahulga ees pole ma kunagi varem võistelnud," tunnistas viie alaga 4218 punkti kogunud Õiglane. Pärast kolmandat ala intervjuud andes rääkis Õiglane, et võistlust tuleb nautida ning seda ta ka tegi. Kõrgushüppes ületas ta 2.05 ja 400 m läbis 49,58ga. „Kõrguses olid soojenduskatsed ebalevad, kuid võistluses leidsin taas õige emotsiooni. 400 m pole mul aga nii kerget jooksu kunagi olnudki."

4218 punktiga avapäeva järel 12. kohal olev mees lisas, et püüab homme tegutseda sama emotsiooniga. Kui kõik õnnestub, võib talle jõukohane olla 8300 punkti piiri ületamine.

Otse Õiglase taga 13. positsiooni hoidev Karl Robert Saluri kogus avapäevaga 4204 punkti. Oma rekordigraafikut edestab ta 42 punktiga. Seega liigub ta selgelt üle 8100 punkti taseme. „100 m jooksu kohta pole midagi halba ütelda, kaugushüppes olin ainus, kellel kõigil kolmel katsel puhus tuul vastu. Kuuli oli raske tõugata, kuna ranne on vigastatud. Ma pole kuu aega seda harjutada saanud ning võistlemiseks pidin võtma valuvaigisteid," rääkis Saluri. „Kõrgus... see oli juba viies või kuues kord, kuid soojendusel hüppan rohkem kui võistluses... see pole normaalne. Kogu tehnika tuleb nullist üles ehitada. 400 m jooks oli aga hea."

Saluri jaoks on võtme tähtsusega hommikul esimese alana kavas olev 110 m tõkkejooks. Seoses põlvevigastusega pole ta saanud seda ala harjutada. „Kui suudan joosta 15,3, on kõik hästi," arvas ta.

Maicel Uibo asub avapäeva järel 25. kohal. 3933 punkti tähendab seda, et oma rekordigraafikust jääb ta maha 276 silma. Kui teine päev õnnestuks, võiks temagi mõtelda veel ligi 8100 punktisest lõpptulemusest.

„Hea on see, et saan teist päeva alustada täiesti tervena," sõnas Uibo. „100 m, kauguses ja kõrguses midagi head ei olnud. Uskusin, et suudan endast rohkem välja pigistada. Sprinditreeninguid sain alustada alles pärast Eesti meistrivõistlusi, mõned nädalad tagasi. Füüsiline seisund on mul hea, kuid kiirust ja võimsust pole."

Avapäeva järel juhib 10-võistlust prantslane Kevin Mayer 4478 punktiga. Sakslased Kai nKazmirek ja Rico Freimuth on kogunud vastavalt 4421 ja 4361 punkti.