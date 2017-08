DELFI LONDONIS | MMil võistelnud Orel kohtus üllatusliku sugulasega

Kergejõustiku MMil Londonis vasaraheites 18. koha saanud Anna Maria Orel läks täna Suurbritannias asuva Eesti saatkonna vastuvõtule, teadmata, et läheb külla oma sugulasele.

Suursaadik Lauri Bambus sõnas sportlaste tervituseks peetud kõne lõpus, et tal on hea meel, et võistlejate hulgas on ka tema sugulane. Hetkeks valitses kohal olnud Eesti kergejõustiklaste seas segadus, kuid Bambus paljastas ise tõe. „Anna Maria Oreli vanaema ja minu ema on õed,“ teatas ta.

Orel tunnistas, et polnud sellest teadlik ning sellest teadasaamine oli täielik üllatus. Pisut hiljem vestlesid Bambus ja Orel juba omavahel ühistest sugulastest.

Veel eile kõhuviirusega kimpus olnud Orel oli tänaseks täie tervise juurde. „Midagi hullu ei olnud,“ kinnitas ta ja lisas, et vaatamata kõigele sai ta otse kaasa elada naiste vasaraheite lõppvõistlusele. „Kõige parem meel on mul pronksi võitnud noore poolatari üle,“ sõnas ta.

Pronksi võitnud Malwina Kopron on 22-aastane. Vasaraheite võistluse noorimaks osalejaks olnud Orelil on vanust 20.