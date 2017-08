DELFI LONDONIS | MMil 4. koha saanud Õiglane: ma ei osanud sellist tulemust oodata

Kergejõustiku MMi kümnevõistluses 4. kohaga suurüllatuse valmistanud Janek Õiglane tunnistas, et ei osanud ka ise sellist tulemust oodata: „Ma ise ei tunnetanud seda, kuid vorm oli uskumatult hea. Midagi sellist ei osanud ma oodata!"

Õiglane kogus kümne alaga 8371 punkt, ületades sellega oma senist rekordit 201 punktiga. „Tunne oli super, anna ainult agu," nentis ta. „Enne võistlust rääkisin, et sooviksin lõpetada esimese 15 hulgas ja koguda 8000 punkti. Nüüd olen aga tulemusega väga rahul."

Õiglane tunnistas, et hea esimene päev tekitas hinge ärevuse. „Kartsin teise päeva kolme esimest ala, need on kõik hästi keerulised. Kui teivashüpe sai tehtud, siis tundsin, et teen siin korraliku tulemuse," rääkis ta. „Aastatega on vanust juurde tulnud. Suudan võistluse ühtlasemalt läbida, ära vajumisi polnud."

Võistluse kõrghetkeks peab Õiglane odaviskes isikliku rekordi 71.73 püstitamist. „Sain päris hästi rahva endaga kaasa ja see tõmbas adrenaliini üles," sõnas pärast tulemuse nägemist vägevaid emotsioone näidanud mees. „Ma ei mäletagi, mida tegin, pidin rõõmu välja näitama."

8075 punkti kogunud ja 13. koha saanud Karl Robert Saluri tõdes, et tahaks ükskord teha kümnevõistlust täiesti tervena. Samas oli ta oma tulemusega rahul. „Tegin nii palju kui tervislik seisund võimaldas," märkis ta. Pärast tõkkesprinti lonkas ta tugevalt, kuid suutis võistlust siiski jätkata. „Põlve valu oli selline, mida teab vaid inimene, kes on katkise põlvesidemega midagi teinud," rääkis ta. „Aitäh, et valuvaigistid on olemas. Tund aega läks mööda, enne kui käima sain."

Oma võistluse kõrghetkeks pidas ta teivashüppe isikliku rekordi 5.00 püstitamist „Esimest korda viis meetrit, see oli väikese poisikese unistuse täitumine," õhkas ta.

Kümnevõistluse maailmameistriks krooniti prantslane Kevin Mayer, kes kogus 8768 punkti. Hõbeda sai Rico Freimuth (8564), Kai Kazmirek (8488).