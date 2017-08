DELFI LONDONIS | MMi vasaraheite noorim osaleja läheb võistlema iseendaga

Anna Maria Orel on oma 20 eluaastaga Londoni MMi naiste vasaraheite võistluse noorim osaleja. Ta on ka ainus, kelle isiklik rekord jääb alla 70 meetri joone. Seega on Oreli jaoks MMil võistlemine eelkõige investeering tulevikku.

„Eelkõige lähen võistlema iseendaga," tunnistas Orel. „Püüan anda endast maksimumi, teha oma tulemuse. Kvalifikatsioonis võib kõike juhtuda, rekordid ei maksa seal midagi."

Oma tulemuse all pidas Orel silmas Eesti rekordi 68.71 uuendamist. Ta tunnistas, et on rekordi sündi oodanud juba terve hooaja, kuid siiani pole see õnnestunud. „Vasaraheide on tähnile ala. Suue rekordisoov võib viia selleni, et heitetehnika laguneb," selgitas ta ning tunnistas, et esimest korda nii suurel võistlusel osalemine tekitab hinges ärevust.

Naiste vasaraheite kvalifikatsioon peetakse homme.