DELFI LONDONIS | Maicel Uibo: kui joonele on minek siis ma midagi tagasi ei hoia

Kümnevõistleja Maicel Uibo on saja protsendiliselt valmis laupäeval algavaks kümnevõistluse kavaks Londoni kergejõustiku MM-il.

"Tiitlivõistlustel on alati olulisem koht reaalsuses, kuid ma ei näe, miks ei peaks saama ka head tulemust teha," ütles Uibo enesekindlalt ning loodab, et tema suudab saavutada mõlemat.

Kuigi kümnevõistleja on hetkel füüsiliselt heas korras on tema pea eesmärgiks püsida terve. Kuid ettevaatlikuks ta ei taha muutuda ning lubas Eesti rahvale, et kui start antakse siis tema enam tagasi ei hoia ennast.

Kümnevõistlus algab laupäeval Eesti aja järgi kell 15.00 100 meetri jooksuga.