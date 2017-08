DELFI LONDONIS | Magnus Kirt loodab ka ise üks päev 90 meetri meeste hulka pääseda

Londoni MM-il homme kvalifikatsioonis võistlev Magnus Kirt endale eesmärke pole võistluseks seadnud, kuid loodab, et seekord peavad ka vaim ja närv pingele vastu.

"Ei ole tegelt ausalt sellele mõelnud, et kas läheb nii nagu eelmistel võistlustel sel hooajal. Üritan oma asja jätkata, teha seda, mida olen teinud," jäi odaviskaja eestlaslikult rahulikuks rääkides oma eesmärkidest MM-iks. "Ma ei ole tiitlivõistlusel kunagi 80 meetrit visandu või kvalifikatsioonist edasi pääsenud. Samm saamult tuleb võtta."

Kirt ise ei oska ka ennustada, mille taha varem on head tulemused tiitlivõistlustel jäänud: "Füüsiliselt olen ma tiitlivõistlustel alati heas vormis olnud ja füüsilise taha pole see jäänud. Tiitlivõistluste formaat on natuke teistmoodi, eelmine aasta ei suutnud ka ma väljas stabiilselt väljas kaugele visata."

Kuigi see hooaeg on odaviskes tehtud hullumeelseid tulemusi ei ole Kirt kade, vaid hoopis rõõmus, et spordiala atraktiivseks muutnud on. "Ise tuleb ka sinna tulemuste poole püüelda," lisas ta.

Meeste odaviske kvalifikatsioon toimub neljapäeva õhtul. Kirt osaleb B-grupis ning on järjekorras 6.