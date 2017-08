DELFI LONDONIS | Kupper: enda sisse oli raske ära mahtuda

Kergejõustiku MMil Londonis meeste kettaheite eelvõistluse esimeses grupis 62.71 heitnud ja 10. kohaga piirdunud Martin Kupperi sõnul on tal nigela tulemuse pärast ääretult kahju.

„Tunne oli suurepärane. Enda sisse oli raske ära mahtuda," kirjeldas ta võistluse ajal valitsenud tunnet. „Kahjuks tehnika logises ja natukene jäi puudu. Tegelikult kulges ju võistlus tõusvas joones - puudu jäi veel mõnest katsest."

Paraku on kergejõustiku võistluste reeglid karmid ning eelvõistlusel tuleb piirduda kolme katsega. Kupper heitis oma parima tulemuse just kolmandas voorus. „Olud on siin suurepärased, sellest ka head tulemused," märkis ta. Kvalifikatsiooni normi 64.50 täitsid neli meest. Selleks, et säilinuks lootus pääseda 12 tugevama hulka, tulnuks heita vähemalt 63.50, mis andnuks esimeses grupis 6. koha.

MMil osalemist Kupper ei kahetse. „Sain siit aasta parima emotsiooni," kinnitas ta. Kupperi tänavune hooaeg on kulgenud raskelt. MMi normi ta täita ei suutnud, tiitlivõistlusele pääses ta edetabeli põhjal eelviimase mehena.