DELFI LONDONIS | Ksenija Balta läheb MM-ile positiivses meeleolus: jalg on 100% korras!

Eesti üks suurimaid lootusi sel kergejõustiku MM-il on kaugushüppaja Ksenija Balta, kes sel suvel pole ühelgi võistlusel veel osalenud. Siiski usub ta, et treeningutel saavutatu on piisav, et Londonis head tulemust näidata.

Kuigi Balta võib tunduda väga positiivselt meelestatud on ikkagi kaugushüppaja kurb, sest hooaeg on läinud täiesti vastupidiselt sellele, mida planeeriti. "See tagasilöök, mis tundus mitte midagi tõsist, osutus pikemaks. Kahjuks läks aega selle peale, et teada saada, milles asi üldse on," rääkis kergejõustiklane oma jalavigastusest.

Kuid Balta kinnitab, et jalg on nüüd 100% korras ning tema arvates ei ole väga suureks miinuseks, et ta võistlustel pole saanud osaleda. "Eks ma olen seda ennemgi maininud, et minu jaoks on väga tähtis, kuidas asjad treeningutel välja tulevad. Kui treeningul need välja tulevad siis ma olen võistlustel võimeline veel enamaks," rääkis ta enesekindlalt.

Siiski kinnitas ta, et trennides ta täishoo pealt ei hüppa. Põhjus selleks oli sportlasel kohe varnast võtta: "Võistlustega tuleb mul selline adrenaliin sisse, mida ma elu sees ei saavuta treeningutel."