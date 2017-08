DELFI LONDONIS | Kirt: püüan lõppvõistlust nautida

Magnus Kirt tunnistas, et võttis Londoni MMi odaviske kvalifikatsiooni nagu eraldi võistlust ning läks maksimaalselt kaugele viskama. Tasuks oli kvalifikatsiooni normi ületav 83.86.

Kirdi sõnul oli vise tehniliselt kontrollitud. „Eesti meistrivõistlused näitasid, et kui hakata rabistama, ei tule ka resultaati," tõdes ta. „Keskendusin jalgade tööle, et hoojooks oleks hea."

Esimest korda karjääri jooksul lõppvõistlusele jõudnud Kirt tundis end soojendusel hästi, kuid esimesed visked polnud kõige paremad. Võistlusareenile jõudes olid proovivisked juba sellised, nagu tal tavaliselt. „Kui viskan soojendusel 74 või 75 meetrit, näitab see, et kõik on korras," märkis ta.

Kirt meenutas, et veel mull oli tal raskusi välismaal kaugele visata. Tänavu suutis ta selle probleemi enda jaoks ületada ning oli läbi hooaja stabiilselt heal tasemel. „Tundsin küll eelvõistluse ees aukartust, kuid olin enesekindlam. Näiteks eelmisel aastal oli väga raske, Amsterdami EM lõi enesekindluse tugevalt kõikuma," rääkis ta.

Odaviske lõppvõistlus peetakse laupäeval. Kirdil pole kvalifikatsiooni ja lõppvõistluse vahelise päeva tegemiste kogemust, kuid ta on varem võistelnud päevase vahega. „Teen hommikul väikese jooksu ja püüan hoida toonust," kirjeldas ta lõppvõistluseks valmistumist. „Laupäeval ei lähe ma püüdma kindlat tulemust või kohta, vaid üritan võistlust nautida. Tegin seda ka täna. Liigseid pingeid ma endale peale ei pane."

Odaviske eelvõistlus kujunes etteaimatult väga kõrgetasemeliseks. Kvalifikatsiooni normi 83 meetrit, ületasid koguni 13 meest. Vägeva tulemusega liikus lõppvõistlusele sakslasest hooaja edetabelijuht Johannes Vetter, kes viskas koguni 91.20.