DELFI LONDONIS | Kettaheite lõppvõistlus - kahe põlvkonna heitlus, Kanter olulises rollis

Kergejõustiku MMi kettahete lõppvõistlusest kujuneb kahe põlvkonna vaheline heitlus. Kümme aastat tagasi maailmameistriks tulnud ja veel tänagi suures mängus olev Gerd Kanter pani panuse venematele meestele.

Eile peetud eelvõistluse kaks paremat, rootslane Daniel Stahl ja leedulane Andrius Gudžius, aga ka maailma hooaja edetabeli teine Fedrick Dacres (Jamaica) on kõik üheksakümnendate mehed. Kolmanda tulemuse heitnud poolakas Pjotr Malachowski ja neljas olnud sakslane Robert Harting aga kaheksakümnendate esimese poole esindajad. Neist omakorda veelgi vanema mehena kuulub sellesse punti ka Kanter.

Pärast eilset eelvõistlust olid noored mehed väge täis. Stahl kuulutas koguni, et medalivõiduks tuleb täna heita 69 meetrit. Kanter naeris selle jutu välja ja märkis, et nii mõnigi noor mees võib end öösel mõtelda juba maailmameistriks.

Mida näitab ajalugu? Legendaarne kolmik Harting - Kanter - Malachowski on ülivõimsad.

Kaks suve tagasi Pekingis võitis eelvõistluse Dacres, kuid lõpuks jäi ta 7. positsioonile. Maailmameistriks krooniti Malachowski. Teine oli Londonis juba eelvõistlusel pudenenud Philip Milanov ja kolmas poolakas Robert Urbanek. Viimane on nii-öelda vahepealse põlvkonna esindajana 30-aastane. Kanter oli 4., Harting jättis vigastuse tõttu võistluse vahele.

2013. aastal Moskvas tänast noort põlvkonda veel polnud. Seal oli esikolmik vana klassika: Harting, Malachowski, Kanter. Veel kaks aastat varem Daegus võidutses Harting, Kanter oli teine ja Ehsan Hadadi pronksimees. Londonis langes Hadadi eelvõistlusel. Malachowski leppis Daegus 9. kohaga.

Läheme ajas veel kaks aastat tagasi. 2009. aastal Berliinis oli esikolmik: Harting, Malachowski ja Kanter. 2007. aastal Osakas: Kanter, Harting ja hollandlane Rutger Smith.

Seega on viimase kümne aasta jooksul peetud viiel MMil olnud kolm korda võidumeheks Harting ning korras Kanter ja Malachowski. Selle ajaga jagatud 15st MM-medalist koguni 11 on kuulunud sellele kolmikule.

Stahl, Dacres ja Gudžius pole võitnud veel midagi. 24-aastane Stahl, kes tänavu heitnud koguni 71.29 oli Pekingi MMil ja mullu Amsterdami EMil 5. Rio olümpial ta lõppvõistlusele ei pääsenud.

26-aastane Gudžius jäi Pekingi MMil ja Amsterdami EMil lõppvõistluselt välja. Rio olümpial oli ta lõppvõistluse viimane, ehk 12. 23-aastane Dacres aga Pekingi MMil 7., kuid Rio olümpial piirdus eelvõistlusega.

Noored mehed on tegelikult korra juba vanakesi üllatanud. Rio olümpial võidutses Robert Hartingu tänaseks 27-aastane vend Christoph, kuid see on ka tema ainus suurvõistluste medal. Londonis teda võistlemas pole. Tänaseks 28-aastane Daniel Jasinski sai seal pronksi. Ka tema jaoks on see ainus sähvatus ning Londoni MMil teda pole. Kahe sakslase vahel võttis toona hõbeda Malachowski.

Varsti näeme, mis juhtub seekord. Londoni MMi kettaheite lõppvõistlus algab kell 21.25.