DELFI LONDONIS | Kanter: sellist adrenaliini pole ammu kogenud

Kergejõustiku MMil Londonis kettaheites lõppvõistlusele pääsenud Gerd Kanter tunnistas, et eelvõistluse kokkuvõttes 9. koha andnud heide 63.61, sündis puhtalt tänu kogemustele.

„Õigest heitetehnikast oli asi kaugel, oluline oli end lihtsalt lõdvaks saada," rääkis Kanter. „Sellist adrenaliini pole ma ammu kogenud. Ma poleks uskunud, et minus võib seda olla veel nii palju. Esimese katse eel tõmbas see keha täiesti kangeks. 15 aastat tagasi oleks sellises seisus lõppenud võistlus 55 meetri või kolme nulliga."

Selles olukorras tulidki mängu kogemused. Esimese katsega suutis Kanter endas pesitsevad pinged maha laadida. Teise katse eel teadis ta juba, et keha on sada protsenti heitmiseks valmis. Nii ka läks. 63.61 on tulemus, milleni ta pole pärast sisuliselt kogu suve kestnud vigastusepausi veel küündinud.

Kettaheite eelvõistlusel andsid tooni noorema põlvkonna kettaheitjad. Rootslane Daniel Stahl heitis 67.64 ning leedulane Andrius Gudžius 67.01. „Paar nooremat meest jõuavad end juba öösel maailmameistriteks mõtelda," märkis Kanter naerdes. Kui ta kuulus, et Stahli arvates tuleb laupäevasel lõppvõistlusel võitmiseks heita 69 meetrit, vastast ta lühidalt: „Ei usu!"

Soosikutest rääkides, vaataks Kanter hoopis vana kaardiväe poole. Sakslane Robert Harting heitis 65.32, poolakas Piotr Malachowksi 65.13. Nende tulemustega olid nad 3. ja 4. „Võrreldes noortega olid neil hoopis kindlamad sooritused. Usun, et noored saavad korraliku lahingu," arutles ta. „Kuna mul endal eelvõistluses ükski heide ei õnnestunud, siis jäi minusse ka ikka midagi sisse."

Meeste kettaheite lõppvõistlus peetakse laupäeval kell 21.25.