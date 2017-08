DELFI LONDONIS | Janek Õiglane: võistlust tuleb nautida!

Kergejõustiku MMi 10-võistluses kolme ala järel isikliku rekordi graafikut 20 punktiga edestav Janek Õiglane pakatas positiivsetest emotsioonidest.

„Kaas on võistlusel pealt ära, nüüd saab edasi panna. Võistlust tuleb nautida!“ lausus ta.

Õiglane alustas võistlust 100 m jooksu isikliku rekordiga 11,08. „Vaatasin naiste 100 m jooksu finaalis oli viimase koha aeg 11,09 ja mõtlesin, et tahaksin joosta sellest kiiremini,“ rääkis Õiglane. „Kaugushüppes sain kohe esimesel katsel kirja hea tulemuse. Kuulitõukest on natuke kahju, tunnen, et nii palju on sees. Aga viimane katse oli ikkagi hea.“

Õiglane hüppas kaugust 7.33 ja tõukas kuuli 15.13. Kolme alaga on ta kogunud 2534 punkti, mis lubab tal liikuda lõpptulemuses 8200 punti kanti. „Nüüd tuleb väga pikk paus. Söön ja teen väikse uinaku,“ märkis ta võistluspäeva hommikupoolse osa lõpetuseks.