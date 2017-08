DELFI LONDONIS | Jagor: sain haamri ja mõistsin, et finaali pääs läks

Jaak-Heinrich Jagor püsis kergejõustiku MMi 400 m tõkkejooksu poolfinaali suures mängus pisut üle poole distantsi. Siis jõud rauges. 50,43 andis oma jooksus viimase koha.

„Pettumus on väga suur," tunnistas Jaogor. „Tundsin end hästi ja kuuenda tõkkeni oli tempo selline, mida ette kujutasin. Siis tuli aga selline haamer, mida pole see hooaeg tundnudki. Sellel hetkel sain aru, et finaali pääs läks."

Jagor tõdes, et ilmselt murdis ta maha MMi sportlaste hotellis möllav kõhuviirus. Eile õhtu ei soovinud ta halva enesetunde tõttu voodist tõusta. Hommikul oli seis parem ja ta suutis kuni stardini hädast üle olla.

Juttu võimalikust finaalipääsust ja selle võimaluse järsust kustumisest, ei võta ta sõnakõlksuna. „Kolme poolfinaali peale oli minu jooks kõige nõrgem. Seda näitas ka tulemuste tase," selgitas ta. „Kui on võimalus, siis tuleb üritada seda maksimaalselt kasutada."

Naljaga pooleks leidis Jagor finaalist väljajäämises ka positiivse detaili. „Nüüd jõuan oma lennuki peale. Finaali jõudes, tulnuks piletid ringi vahetada," märkis ta.