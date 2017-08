DELFI LONDONIS | Grit Šadeiko naudib MM-i pealtvaatajana, kuid loodab ka sellest midagi õppida

Kuigi Grit Šadeiko lõpetas kergejõustiku MM-il seitsmevõistluse juba üleeile siis tegelikuses jääb ta Londonisse veel mõneks ajaks ning saab võistlusi nautida pealtvaatajana.

Šadeiko lõpetas võistluse 6094 punkti ja 13. kohaga, kuid arvab, et tema jaoks on tänavuse MM-i tipphetk alles ees. "Finaale on väga vähe praegu olnud ja palju huvitavat on veel tulemas," ütles eestlanna ning lubas teistele sportlastele kaasa elada.

Londonis pole ta planeerinud aga tegeleda üldse sportimisega ning pigem jälgib teisi ja loodab sellest õppida. "Eks huvitav on alati vaadata teiste soojendusi, kuidas profid tõkkejooksjad või hüppajad teevad asju. Vahest saab sealt päris häid mõtteid," kinnitas Šadeiko, et sportlased õpivad ja arenevad ka jälgides teisi.

Eestit ainukesena seitsmevõistluses esindanud Šadeiko on aga varem Londoni vaatamisväärsustega tutvunud ning seekord Big Beni või London Eye-d vaatama ei lähe. Kuid neiul oli kindlalt plaanis hoopis külastada Hyde Parki.

Šadeiko kinnitas et hooaeg pole tema jaoks veel lõppenud ning 26. augustil võib teda näha Pärnus.