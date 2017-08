Darja Klišina tunnistas, et kaalus dopingu kasutamist

Londoni MMil parima tulemusega kaugushüppe lõppvõistlusele pääsenud venelanna Darja Klišina tunnistas, et mõtles 15 aasta vanuselt dopingu kasutamise peale.

"Mõtlesin sellele 15-aastaselt. Minu rekord oli 6.30, teised hüppasid seitse meetrit. Mõtlesin, et ilma dopinguta on see võimatu," rääkis Klišina BBC-le.

Täna on 26-aastane venelanna väga õnnelik, et langetas toona õige otsuse ja valis puhta spordi. "Ma jätkasin harjutamist ning kuigi ma ei teinud suurt arenguhüpet, õnnestus mul hüpata Venemaa noorterekord 6.52. Olin nii õnnelik! Ja kui ma hüppasin esmakordselt üle seitsme meetri, siis mõtlesin: elu on imeilus, sa võid treenida ja võistelda ilma dopinguta," rääkis venelanna.

Eilses kvalifikatsioonis hüppas Klišina 6.66. Lõppvõistlus, kuhu Ksenija Balta paraku ei pääsenud, peetakse reede õhtul.