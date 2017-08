Caster Semenya kritiseeris IAAFi: mul pole veidruste jaoks aega

Londoni MMil naiste 1500 meetri jooksus pronksmedali võitnud Caster Semenya kritiseeris rahvusvahelist kergejõustikjuliitu (IAAF), kes plaanib liiga kõrge testosteroonitasemega sportlastel naiste hulgas võistlemise keelata.

IAAF tahtis sellise otsuse teha juba 2011. aastal, kuid rahvusvaheline spordikohus keelas selle ära. Nüüd kavatseb kergejõustikuliit selle otsuse vaidlustada.

Kui Semenyalt 1500 meetri finaaljooksu järel IAAFi plaanide kohta kommentaari küsiti, vastas lõuna-aafriklanna: "See on nende otsus. Nagu ma olen varem öelnud, on minu eesmärk terve püsida ja võistelda. Mul ei ole veidruste jaoks aega."

Viimane teaduslik uuring tõestas, et naistel, kellel on väga kõrge testosteroonitase, saavad spordirajal teiste ees 4,5%-lise eelise. Uuring tehti 2011. ja 2013. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlustel osalenud sportlaste testide põhjal.

Eile peetud naiste 1500m jooksus läks kuldmedal Keeniale, kui ajaga 4.02,59 triumfeeris Faith Kipyegon. 800m jooksu kahekordne olümpiakuld ja maailmameister Semenya sai oma kõrvalalal pronksi ajaga 4.02,90.