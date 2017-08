Briti jooksja ei näinud MM-kulla nimel oma perekonda kolm aastat

Nethaneel Mitchell-Blakest sai laupäeva hilisõhtul maailmameister meeste 4x100 meetri teatejooksus koos kaaslaste CJ Ujahi, Adam Gemili ja Danny Talbotiga. Kuid peale finišit tunnistas noor brit, et tegelikult on edul ka oma varjukülg.

Alles eelmisel aastal kergejõustikus endale nime teinud Mitchell-Blake oli kõigest 13-aastane, kui ta Londoni äärelinnast Jamaikale kolis koos perega. Kohalikul areenil sai temast kiiresti suur sprinditäht ning ta kolis USAsse, et õppida ülikoolis Louisiana osariigis. Perekond aga kaasa tulla ei saanud.

Viimati nägi ta oma ema alles 2014. aastal, kuid laupäevast finaali oli Audrey Mitchell-Blake tribüünidel oma poega jälgimas ning peale finišit jooksis Nethaneel kohe ema kätevahele.

"Kõik meist peavad midagi ohverama," nentis uus maailmameister, "Ta on iga päev siin kohal olnud, kuid mul polnud võimalust kordagi temaga kokku saada. Kui me võitsime siis ta jooksis kohe raja äärde ja sõnad ei suuda seletada kui palju see mulle tähendas."