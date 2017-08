Bolt siunas MMi korraldajaid ja ütles tagasitulekule kindla ei

Londoni MMil lahkumisetenduse andnud viimase kümnendi sprindikuningas Usain Bolt süüdistas teatejooksus saadud vigastuses maailmameistrivõistluste korraldajad, kes lasid sportlastel starti liiga kaua oodata.

11-kordsel maailmameistril lõi 50 meetrit enne 4x100 m teatejooksu finišit jalga kramp ning jamaikalane oli sunnitud katkestama.

"See oli ebatavaline. Ma teadsin, et pean soojana püsima. Teise ooteruumi tulles oli kõik korras, kuid kui me jõudsime alasse, kust viiakse otse rajale, pidime ootama 10-15 minutit. Miks meid sinna viidi, kui me pidime seal seisma? Korraldajad otsustasid teha veel ühe medalitseremoonia. Mis mul on teha? Me oleme kergejõustiklased, kes peavad järgima reegleid," sõnas Bolt pühapäeval pärast Londoni staadionil tehtud auringi.

Ka Bolti meeskonnakaaslane Yohan Blake nentis, et maailmarekordimehele sai saatuslikuks korraldajate suur aps. „Jooks algas plaanitust kümme minutit hiljem. Meid hoiti valmiduses 40 minutit. Enne meie jooksu oli kaks medalitseremooniat. See on hullumeelsus,” kurjustas Blake.

Kui Boltilt eile küsiti, kas teda võib tulevikus võistlusrajale veel tagasi oodata, vastas 30-aastane jamaikalane: "Ei. Ma olen näinud liiga palju sportlasi tagasitulekut tegemas ja ennast häbistamas. Minust ei saa sellist sportlast."