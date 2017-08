Balta: ma ei tulnud kehva ilmaga toime

Ksenija Balta ei suutnud kergejõustiku MMi kaugushüppe lõppvõistlusele jõuda. 6.15 andis kokkuvõttes 25. koha.

„Katastroof! Ma ei tulnud halva ilmaga toime,” tunnistas Balta. Võistluse ajal sadas tihedat vihma ja termomeeter näitas kõigest 14 soojakraadi. „Jalad olid küll üleni soojenduskreemiga kokku määritud, kuid ma ei tundnud sooja. Nii kui hüppe eel riidest lahti võtsin, oli kohe külm.”

Balta avakatse oli lootustandev. Ta astus küll üle, kuid hüpe kandus kuue ja poole meetri kanti. Paraku ei jõudnud tänavu esimest korda võistelnud Balta kahel järgmisel katsel hüppepakuni. Tema teine katse jäi isegi alla kuue meetri, kolmandal üritusel lendas ta 6.15.

„Kontrollmärk, mis näitab hoojooksu täpsust, oli paigas. Ma lihtsalt ei liikunud lõpus piisavalt edasi,” nentis Balta. „Esimene katse andis tõesti lootust, et teisel katsel tuleb piisavalt pikk hüpe, kuid tegelikult sai õudusunenägu teoks. Olen kogenud sportlane ja sellist asja ei tohiks juhtuda.”

Tänvusel hooajal võistluskogemuse puudumist ei tahtnud Balta ebaõnnestumise põhjuseks tuua. "Ma pole küll teinud maksimaalset pingutust, kuid see ei seganud," nentis ta ning lisas, et kavatseb tänavu osaleda veel mõnel võistlusel. "Sellise tulemusega ei saa ju hooaega lõpetada. Positiivne on ka see, et põlv on täiesti korras. Loodan, et hommikul tõustes on sama tunne."