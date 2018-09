WADA võttis Venemaa taas liikmeks, kuid IAAF ei luba venelasi siiski veel võistlema

IAAF viskas Venemaa koondise tiitlivõistlustelt ja teistelt tähtsamatel jõuproovidelt välja 2015. aastal. Venelaste juhtumiga tegelev töörühm jätkab endiselt asja uurimist ning detsembris koguneb IAAF-i nõukogu ja seal arutatakse asja edasi.

Venemaa dopingupettust uurinud töörühma juht Rune Andersen tõdes suvel, et venelastel on vaja täita kolm nõudmist ja seejärel saavad nad kergejõustikus taas koondisena võistlustulle asuda.

Esiteks on vaja neil katta kulutused, mis on tehtud nende pattude uurimiseks kokku pandud töörühma tarbeks. Teiseks peavad nad taas saama maailma antidopinguagentuuri WADA liikmeks. Kolmandaks tuleb Venemaa spordiministril avalikult tunnistada, et neil oli kasutusel riiklik dopinguprogramm. Selle nõudmise täitmiseks tuleb venelastel anda ligipääs Venemaa antidopingu RUSADA poolt vahemikus 2011 kuni 2015 Moskva laboris tehtud testidele.

Nüüdseks on Venemaa taas WADA liige, kuid ülejäänud kaks nõudmist on veel täitmata ja seetõttu ei ole IAAF venelasi praegu ka uuesti enda liikmeks võtnud.