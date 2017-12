VIDEO | Võtab silma märjaks! Ameerika kõrgushüppaja tõusis üheksa aastaga olümpia kuuendalt kohalt medalile

Kunagi ei maksa kaotada lootust. Isegi kui sa lõpetad olümpiavõistluse kuuenda kohaga võib see ühel heal päeval, nipsust, muutuda medaliks.

Täpselt nii juhtus USA naiskõrgushüppaja Chaunte Lowe´iga. 2008. aasta Pekingi olümpial sai Lowe tulemusega 1.99 kuuenda koha, ent üheksa aastat hiljem võttis ta piduüritusel pisarsilmil vastu pronksmedalit.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt läbi viidud järeltestimised näitasid, et Pekingi olümpia kolmas, neljas ja viies naine olid tarvitanud dopingut. Nii langesid Lowe´i (toona veel neiupõlvenimega Howard) eest venelannad Anna Tšitšerova ja Jelena Slesarenko ning ukrainlanna Vita Palamar.

33-aastane Chaunte Lowe tõusis medalile. 2012. aasta Londoni olümpial oli ta kuues ja mullu Rio de Janeiros neljas. Seega võib kaks medalit veel soolas olla. Tuleb vaid mõni aasta oodata.