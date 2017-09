VIDEO | Varssavi maratoni juhtinud keenialannal kadusid vahetult enne finišit jalad alt. Kas korraldajad pidanuks sekkuma?

Pühapäeval peetud Varssavi maratonil pakkus dramaatikat naiste jooks, mille liider Recho Kosgei Keeniast kukkus 800 meetrit enne finišit kokku ega saanud enam jalgu alla.

Kosgei edu lähima jälitaja ees oli peaaegu kolm minutit. Maratoni korraldajad on saanud sotsiaalmeedias kõva kriitikat, sest naine pidi abi ootama mitu minutit. Kuigi ametlikult on jooksja assisteerimine rajal keelatud, peetakse sellist vaatepilti erandjuhuks.

Esimesena aitas keenialannat hoopis meeste konkurentsis 10. koha saanud slovakk Marek Hladik.

Samal ajal spurtis finiši poole ja võttis naiste seas esikoha etiooplanna Beleku Beji ajaga 2:35.08. Kosgei üle lõpujoone ei jõudnudki, vaid anti üle meedikutele.

Meeste maratoni võitis ajaga 2:11.26 poolakas Blazej Brzezinski. Teiseks tuli keenialane Justus Kiprotich (2:11.51), kolmandaks tema kaasmaalane Silas Kipngetich (2:13.30).

Olukord videos alates 2:43.00