VIDEO: "Vanurite olümpial" oli 100 meetri jooksus 100+ vanuseklassis üks osaleja

101-aastane indialanna Man Kaur alustas jooksmisega tegelemist alles viis aastat tagasi, kuid mängudel tuli ta maailmameistriks, läbides vahemaa 74 sekundiga.

Sealjuures ei plaani Kaur piirduda vaid 100 meetri jooksuga - vapper naine kavatseb võistlustulle astuda ka 200 meetri jooksus ning kuulitõukes.

Kaurile riputas medali kaela teivashüppelegend Sergei Bubka.

101-year-old Indian woman wins 100 meter dash at World Masters Games in New Zealand as the only competitor in the 100+ age category. pic.twitter.com/P8VYoTW9Bm