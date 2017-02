Kergejõustikumaailmas lööb laineid video USA seenioride talvistelt meistrivõistlustelt, kus ülipingelise duelli pidasid 60 meetri jooksus maha 99-aastane Teise maailmasõja veteran Orville Rogers ja 92-aastane Dixon Hemphill.

Kahe kange rivaali jooksus selgus võitja alles fotofinišiga. Kui Hemphill oleks finišijoonel keha ette kallutanud, oleks võit ehk tema, kuid 0,05-sekundilise paremusega kuulutati meistriks siiski Rogers, võiduaeg 18,00.

"Sain stardis väikse vahe sisse ning arvasin: "Mul läheb hästi." Oleks ma end natuke ettepoole kallutanud, oleksin võitnud," ütles Hemphill portaalile Runner's World.

Rogers avaldas, et tema edu saladus on visualiseering, mida ta oma jõusaalis Dallases kolm korda nädalas treenib. "Alustasid aastaid tagasi visualiseerimisega ja praktiseerin seda igal oma võistlusel. Teen kõvasti trenni ja visualiseerin, et ületan finišijoone esimesena," rääkis ta.

Hemphillist ja Rogersist said sõbralikud rivaalid neli aastat tagasi - kumbki ei mäleta, kus nad esimest korda kohtusid - kuigi nad võistlevad tihti eri vanuserühmades. Kuna nad on üldjuhul võistluste vanimad osalejad, pannakse nad siiski kõrvuti stardijoonele. Rogers on Hemphillist 60 meetris jagu saanud neljal aastal järjest.

Virginia osariigis Fairfaxis toimunud meistrivõistlustel osalesid mõlemad mehed ka 200, 400, 800 ja 1600 meetri jooksus. Kõik pikemad distantsid võitis Hemphill. "Tundub, et tal on kiirust ja minul distantsi," muigas Hemphill.

Rogersi nimel on enda vanusegrupi 13 maailmarekordit distantsidest 60-3000 meetrini. Jooksmisega alustas ta alles 50-aastaselt. Järgmine kahe kange seeniori duell leiab aset juulis suvistel USA meistrivõistlustel Louisianas Baton Rouge'is.