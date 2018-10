VIDEO | Tyson Gay tütre tapjad mõisteti kuriteos süüdi

2016. aasta oktoobris tapeti Lexingtonis ühe restorani autoparklas toimunud tulistamise käigus kõrvalseisjana sündmuspaika sattunud Tyson Gay 15-aastane tütar Trinity. Kuklasse lennanud kuul kustutas noore naisterahva eluküünla.

Sel nädalal mõisteti kohtuotsusega mõrvas süüdi Chazerae Taylor, karistada said veel kolm tapatöö kaasosalist.

"Loodan väga, et keegi ei kaota oma last mõttetus vägivallaaktis. Vähemalt õiglus sai jalule seatud," sõnas kohtuotsuse järgselt Tyson Gay. "On olnud väga raske ja stressirohke aeg. Esmane kogemus mulle ja mu perele. Nüüd on hullem möödas," lisas ainsa tütre kaotanud Guy.