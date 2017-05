VIDEO: Thomas Röhler kerkis fantastiline viskega maailma kõigi aegade teiseks odameheks!

25-aastane sakslane kerkis neljandas voorus visatud tulemusega maailma kõigi aegade edetabelis teisele kohale. Temast ette jääb vaid legendaarne tšehh Jan Železny, kelle maailmarekord on 98.48. Üle 94 meetri viskas Železny kokku viiel võistlusel.

Viimase 20 aasta vägevaima tulemuse visanud Röhleri varasem tippmark 91.28 pärines eelmise aasta juunikuust. Saksamaa rekord kuulus enne tänast 92.60-ga Raymond Hechtile (1995 Oslos).

Uudist täiendatakse.

Doha kõrgetasemelisel võistlusel sai teise koha Röhleri kaasmaalane Johannes Vetter, kes viis iskliku rekordi 89.68-ni. Kolmas oli tšehh Jakub Vadlejch 87.91-ga ja neljas soomlane Tero Pitkämäki 84.26-ga.

