VIDEO | Maailma sprinditaevasse kerkis täiesti ootamatult uus ja särav täht

Munyai tõusis oma uhke jooksuga nüüd 200 m kõigi aegade edetabelis koguni kümnendale kohale. Jooksu ajal puhus ka igati legaalne taganttuul, 1,5 m/s. Munyai tegi rekordilise esituse Lõuna-Aafrika Vabariigi meistrivõistluste 200 m jooksu poolfinaalis. Mullu antud distantsil meistriks kroonitud van Niekerk jäi seekord trauma tõttu jõuproovist eemale.

“Arvasin, et mul on jalgades aeg 19,80,“ sõnas ta Sunday Timesile. Mullu toimunud Londoni MM-il Munyai diskvalifitseeriti, 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel sai ta ajaga 20,66 52. koha.

200 m jooksu maailmarekord 19,19 kuulub jamaikalasele Usain Boltile 2009. aastast. Aafrika rekord on Munyai imejooksust ainult napilt parem – Aafrika rekord 19,68 kuulub 1996. aasta Atlanta mängudest Namiibia sprinteri Frankie Fredericksi nimele.

SA record! @clarence_munyai clocks 19.69 in the 200m semifinals. The time will need to be ratified, but that's a fantastic performance! #topuptuks

— Athletics_SA (@AthleticsSA_) March 16, 2018