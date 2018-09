VIDEO | LeBron James kinkis Robert Hartingule karjääri lõpetamise puhul oma mängusärgi

Hartingu hüvastijätuvõistlust oli Berliinis vaatamas suvel Los Angeles Lakersisse siirdunud kolmekordne NBA meister LeBron James, kes kinkis sakslasele karjääri lõpu puhul oma Lakersi mängusärgi.

Võistluse võitis Roberti noorem vend Christoph 65.67-ga. Robert ise sai 64.95-ga teise koha. Sakslaste kolmikvõidu vormistas 63.67-ga Martin Wierig. Võistlusel oli kohal ka Gerd Kanter, kes heitis oma parimal katsel kahekilose ketta 62 meetri ja 37 sentimeetri kaugusele, mis andis talle viienda koha.

@KingJames presenting @DerHarting a @Lakers jersey for his final ever competing in front of his home crowd at @ISTAF_Berlin.

The same stadium that saw Harting win the first of his Hat-trick of @iaaforg World Championships @spikesmag @AthleticsWeekly @runnerstribe pic.twitter.com/VhDpiaUM4f